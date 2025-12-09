अरपोरा क्लब में आग लगने के बाद गोवा के वागाटोर में लूथरा के नाइट क्लब पर चला बुलडोजर

By रुस्तम राणा | Updated: December 9, 2025 18:35 IST2025-12-09T18:35:36+5:302025-12-09T18:35:36+5:30

पीटीआई न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तोड़ने का काम मंगलवार शाम को शुरू हुआ, और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विज़ुअल्स इस काम की पुष्टि करते दिख रहे हैं।

Bulldozer action on Luthras' Romeo Lane shack in Goa's Vagator after Arpora club fire | अरपोरा क्लब में आग लगने के बाद गोवा के वागाटोर में लूथरा के नाइट क्लब पर चला बुलडोजर

अरपोरा क्लब में आग लगने के बाद गोवा के वागाटोर में लूथरा के नाइट क्लब पर चला बुलडोजर

पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश के बाद गोवा के अधिकारियों ने मंगलवार को सौरभ और गौरव लूथरा की वागाटोर बीच पर बने नाइट क्लब रोमियो लेन को गिराना शुरू कर दिया। पीटीआई न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तोड़ने का काम मंगलवार शाम को शुरू हुआ, और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विज़ुअल्स इस काम की पुष्टि करते दिख रहे हैं।

यह कार्रवाई उन भाइयों की तलाश बढ़ाने के बाद हुई है, जो शनिवार देर रात उनके नाइटक्लब-कम-रेस्टोरेंट, बर्च बाय रोमियो लेन में लगी आग के तुरंत बाद थाईलैंड भाग गए थे, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। गोवा पुलिस के मुताबिक, दोनों भाई आग लगने के कुछ ही घंटों बाद रविवार सुबह 5.30 बजे नई दिल्ली-फुकेट इंडिगो फ्लाइट में सवार हुए थे।

अधिकारियों ने कहा कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ एक लुकआउट नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर नीलेश राणे ने कहा, "मुंबई में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से संपर्क किया गया और पता चला कि दोनों आरोपियों ने 7 दिसंबर को सुबह 5.30 बजे 6E 1073 फ्लाइट (नई दिल्ली से फुकेट) ली थी।"

भारतीय एजेंसियां ​​अब फुकेट में दोनों को जियोलोकेट करने के लिए थाई अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं और अरेस्ट वारंट के आधार पर उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि लंबे एक्सट्रैडिशन रूट से बचा जा सके। सोमवार को लूथरा के नॉर्थ दिल्ली वाले घर पर गई पुलिस टीमों ने कहा कि वे उन्हें ढूंढ नहीं पाईं।

अरपोरा में जानलेवा आग

शनिवार रात करीब 11.45 बजे रोमियो लेन के पास बर्च में 300 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी में आग लग गई। मारे गए 25 लोगों में से 20 स्टाफ मेंबर और पांच टूरिस्ट थे, जिनमें दिल्ली के एक परिवार के चार लोग शामिल थे।

रविवार सुबह 9.30 बजे दर्ज FIR में, गोवा पुलिस ने लूथरा भाइयों और कुछ अनजान लोगों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर-इरादतन हत्या (सेक्शन 105), जान और निजी सुरक्षा को खतरे में डालने (125(a)(b)) और आग या जलने वाली चीज़ों को लापरवाही से संभालने (सेक्शन 287) का केस दर्ज किया।

रविवार को चार लोगों, चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और जनरल मैनेजर विवेक सिंह को गिरफ्तार किया गया।

पांचवें व्यक्ति, भरत सिंह कोहली को सोमवार को गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में बताया गया कि वह "मालिकों की तरफ से दुकान के रोज़ाना के काम को मैनेज कर रहा था।"

Web Title: Bulldozer action on Luthras' Romeo Lane shack in Goa's Vagator after Arpora club fire

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :goaFire Accidentगोवाअग्निकांड