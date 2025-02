Budget 2025: 'भारत के सपनों को पूरा करने वाला बजट', पीएम मोदी का बजट पेशी पर आया पहला रिएक्शन

Budget 2025: संसद में निर्मला सीतामरण के बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने बजट की खूबियां गिनवाते हुए, वित्त मंत्री की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता का है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट ने देश के युवाओं के लिए कई क्षेत्रों को खोला है और यह भारत को ‘विकसित भारत’ के रास्ते पर ले जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, “आज भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं पर केंद्रित है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है। हमने युवाओं के लिए कई क्षेत्रों को खोला है। यह विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने वाला है, यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है।”

देश के सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ऐतिहासिक है, यह कदम देश के विकास में नागरिक परमाणु ऊर्जा का बड़ा योगदान सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इस बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को कर-मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्गों के लिए करों में कमी की गई है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "इससे हमारे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। इसी तरह, यह उन लोगों के लिए भी एक अवसर होगा जो हाल ही में कार्यबल में शामिल हुए हैं।"

