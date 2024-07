Budget 2024 Live: केंद्रीय बजट का आपकी जेब पर होगा कितना असर? वित्त मंत्री के भाषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें; जानें यहां

Budget 2024 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे आम बजट पेश करने वाली हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ संसद पहुंच गई हैं और उनके में बजट तख्ती मौजूद है। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज जो पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार के राजस्व और व्यय की रूपरेखा तैयार करेगा। यह व्यक्तियों से लेकर व्यवसायों तक हर नागरिक को प्रभावित करता है और आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए माहौल तैयार करता है। यह समझना अहम होगा कि केंद्रीय बजट आपको कैसे प्रभावित करेगा? अगर आपको यह ज्ञात होता है कि बजट कैसे आप पर असर डालेगा तो आने वाले समय में आप इसके लिए तैयार रहेंगे।

मालूम हो कि संसद का बजट सत्र आज, 22 जुलाई से शुरू हो गया है और 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, 23 जुलाई को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। पिछले बजटों में, सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने और डिस्पोजेबल आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई बदलाव किए हैं।

1- टैक्स स्लैब एडजस्टमेंट: सरकार द्वारा मानक टैक्स स्लैब एडजस्टमेंट (कटौती को मौजूदा) 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की संभावना के बारे में बातचीत चल रही है। इस कदम से कर गणना सरल हो सकती है और वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिक डिस्पोजेबल आय मिल सकती है।

2- इनकम टैक्स अनाउंसमेंट: मूल छूट सीमा वर्तमान में 3 लाख रुपये है, जिसका अर्थ है कि इस स्तर तक की आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ बजटों में विभिन्न स्लैब के लिए टैक्स दरों को समायोजित किया गया है, जिससे कई व्यक्तियों के लिए समग्र कर बोझ कम हो सकता है।

3- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी): डीबीटी योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि से यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी और लाभ सीधे किसानों तक पहुँचें, जिससे रिसाव कम हो और दक्षता में सुधार हो।

4- ग्रामीण बुनियादी ढांचा: सड़क, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

5- कृषि-तकनीक पहल: कृषि-तकनीक स्टार्टअप को प्रोत्साहन और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने से किसानों को अपनी उपज और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

6- स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा: स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा डिजिटल पहलों के माध्यम से अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की संभावना है। इससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।

7- सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचा: बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, जिससे आबादी को दीर्घकालिक लाभ होगा। सड़क, रेलवे और शहरी विकास सहित बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से सतत विकास में भी योगदान मिलेगा।

8- कॉर्पोरेट टैक्स: कॉर्पोरेट कर, जो केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, भारत के राजकोषीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह देश के वार्षिक बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कोई भी बदलाव व्यवसायों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, स्टार्टअप और एसएमई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की भी उम्मीद है।

9- विनिर्माण को बढ़ावा: पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को और अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला है और आयात पर निर्भरता कम हुई है। बजट 2024 में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए इसके दायरे का और विस्तार किए जाने की उम्मीद है।

10- व्यापार करने में आसानी: बजट 2024-25 में भारत में व्यवसाय शुरू करना और चलाना आसान बनाने के उद्देश्य से सरलीकृत विनियमन और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे पर सरकार की घोषणाएं कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाएंगी।

बता दें कि बजट 2024-25 एक व्यापक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करना है। हालांकि तत्काल प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय, बेहतर व्यावसायिक स्थिति, बेहतर सामाजिक कल्याण और बेहतर बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक लाभ समग्र आर्थिक विकास और स्थिरता में योगदान देंगे। इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखना और उनके अनुकूल ढलना व्यक्तियों और व्यवसायों को विकसित आर्थिक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करेगा।

