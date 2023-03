बीएस येदियुरप्पा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझ पर और मुझे उन पर भरोसा है, भाजपा कर्नाटक और लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी"

Highlights बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया येदियुरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझ पर भरोसा है और मुझे उन पर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करेंगे

बेंगलुरु: भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सूबे के आगामी चुनाव के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के प्रति भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी में सभी लोग समान दिशा में मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं और कड़े परिश्रम के बल पर राज्य के विधानसभा चुनाव और देश के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे।

भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझ पर भरोसा है और मुझे उन पर भरोसा है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनें। यह सुनिश्चित करने के लिए हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।"

