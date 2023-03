ब्रिटेन: राहुल गांधी के खिलाफ अदालत जाएंगे ललित मोदी, जानें क्या है मामला?

Highlights ललित मोदी ने राहुल गांधी पर केस करने का फैसला किया है ब्रिटेन की अदालत में ललित मोदी कांग्रेस नेता के खिलाफ केस करेंगे ललित मोदी का कहना है कि राहुल गांधी के पास विदेश में जितनी संपत्ति है उसका सबूत है मेरे पास

लंदन: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर गुरुवार को आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने तीखा हमला बोला है। ललित मोदी ने राहुल गांधी के 'मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर उन्होंने ब्रिटेन में अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

ललित मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। दरअसल, ललित मोदी का ये बयान उस समय आया है जब हाल ही में राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने मोदी उपमान मामले में दोषी पाए जाने के बाद 2 साल जेल की सजा सुनाई है।

i see just about every Tom dick and gandhi associates again and again saying i ama fugitive of justice. why ?How?and when was i to date ever convicted of same. unlike #Papu aka @RahulGandhi now an ordinary citizen saying it and it seems one and all oposition leaders have nothing…