बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026ः 24 घंटे मुफ्त पानी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, निशुल्क शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा?, आप ने घोषणापत्र जारी किया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 30, 2025 17:40 IST2025-12-30T17:39:28+5:302025-12-30T17:40:35+5:30
Brihanmumbai Municipal Corporation Elections 2026: दिल्ली और पंजाब में आप के शासन मॉडल को मुंबई में भी अपनाया जाएगा ताकि मुफ्त बिजली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके।
मुंबईः आम आदमी पार्टी (आप) ने अगले महीने होने वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए ‘केजरीवाल की गारंटी’ के बैनर तले चौबीसों घंटे मुफ्त पानी की आपूर्ति, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, विश्व स्तर की निशुल्क शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का वादा करते हुए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने 227 सदस्यीय मुंबई निकाय के लिए 75 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यहां ‘केजरीवाल ची गारंटी’ (केजरीवाल की गारंटी) घोषणापत्र जारी करते हुए, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निकाय बजट के बावजूद, बीएमसी बुनियादी सेवाएं देने में विफल रही है और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है।
उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली और पंजाब में आप के शासन मॉडल को मुंबई में भी अपनाया जाएगा ताकि मुफ्त बिजली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके। घोषणापत्र में हर दिन 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का वादा किया गया है, जिसमें प्रति परिवार हर माह 20,000 लीटर तक की मुफ्त आपूर्ति, आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ बीएमसी द्वारा संचालित स्कूलों का नवीनीकरण और छात्रों के लिए मुफ्त बस पास शामिल हैं।”
पार्टी ने मुंबई भर में 1,000 ‘मोहल्ला क्लीनिक’ स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की, जहां मुफ्त परामर्श, दवाएं और निदान संबंधी परीक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। मोहल्ला क्लीनिक ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं, जो मुफ्त बुनियादी चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं और इन्हें आप ने दिल्ली में सत्ता में रहते हुए शुरू किया था।
आप की मुंबई इकाई की अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि पार्टी राज्य में राजनीतिक गठबंधनों को लेकर व्याप्त भ्रम की स्थिति के बीच ‘काम की राजनीति’ के मुद्दे पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप ने शिक्षित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनका सार्वजनिक सेवा का अच्छा रिकॉर्ड है।
घोषणापत्र में बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) को इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के साथ पुनर्जीवित करने, मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को मजबूत करने, महिला सुरक्षा एवं कल्याण, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के वादे भी शामिल हैं।