बृहन्मुंबई महानगरपालिकाः 70 उम्मीदवारों की पहली सूची, कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, देखिए
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 29, 2025 21:24 IST2025-12-29T21:23:15+5:302025-12-29T21:24:02+5:30
Brihanmumbai Municipal Corporation: कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ 227-सदस्यीय बीएमसी के चुनाव के लिए सीट का समझौता किया है।
मुंबईः कांग्रेस ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव के लिए सोमवार को अपने 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। यह सूची नामांकन दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले जारी की गई है। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ 227-सदस्यीय बीएमसी के चुनाव के लिए सीट का समझौता किया है। बीएमसी में वीबीए कांग्रेस के साथ गठबंधन में 62 सीट पर चुनाव लड़ रही है।
बीएमसी भारत का सबसे बड़ा और सबसे धनी नगर निकाय है, जिसका वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसी बीच, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री महादेव जानकर की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी) ने भी अपने छह उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। राष्ट्रीय समाज पक्ष भी कांग्रेस के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) ने बीएमसी की सात सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) की घटक राकांपा (एसपी) ने मुंबई में किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं किया है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर समेत 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे तथा वोटों की गिनती अगले दिन होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है।