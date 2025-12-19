बृहन्मुंबई महानगरपालिका 2026ः सभी 227 सीट पर चुनाव, 21 उम्मीदवारों की पहली सूची, देखिए पूरी सूची
मुंबईः आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को कहा कि वह बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सभी 227 सीट पर चुनाव लड़ेगी और उसने 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। ‘आप’ ने एक बयान में कहा, "मुंबई बदहाल स्थिति में है। बीएमसी का वार्षिक बजट 74,447 करोड़ रुपये है - जो एशिया में सबसे बड़ा है।
मुंबईवासी देश में सबसे अधिक कर चुकाते हैं, फिर भी उन्हें घटिया सार्वजनिक सेवाएं मिलती हैं।’’ बयान में ‘आप’ की मुंबई इकाई की प्रमुख प्रीति शर्मा मेनन के हवाले से कहा गया है, "बीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा है। हर राजनीतिक दल ने मुंबई को लूटा है, जनहित से ऊपर अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी है।"
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी न केवल विकल्प है, बल्कि समाधान भी है और मुंबई को बीएमसी में कुछ अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। मेनन ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि शासन व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व में हमने दिल्ली और पंजाब में ऐसा किया है।
भ्रष्टाचार और कर्ज के बिना विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी और बिजली उपलब्ध कराई है।" मुंबई समेत 29 नगर निकायों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे।