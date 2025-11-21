Brazil: COP30 जलवायु सम्मेलन स्थल पर लगी आग, 13 लोग घायल; भारत समेत कई देशों के वार्ताकार मौजूद

Brazil: ब्राजील के बेलेम में चल रहे UN COP30 क्लाइमेट समिट की मुख्य जगह पर गुरुवार को भीषण आग लगने से कम से कम 13 लोग घायल हो गए। आग लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर करीब 2 बजे लगी, जिससे हजारों लोग “ब्लू जोन” से सुरक्षित बचने के लिए भाग गए। यह एक कड़ी सुरक्षा वाला हब है जहाँ बातचीत के हॉल, कंट्री पवेलियन, मीडिया सेंटर और दुनिया के नेताओं के ऑफिस हैं।

चश्मदीदों ने बताया कि टेम्पररी टेंट से काले धुएं का घना गुबार उठ रहा था, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। इस घटना की वजह से ब्लू ज़ोन में समिट की सभी एक्टिविटीज़ रोकनी पड़ीं।

UN climate summit venue in Brazil re-opens after fire, reports AFP



The venue hosting the #COP30 UN climate talks in Belem has reopened following a fire, said Brazilian officials.



"Brazilian authorities have restored operating conditions at the conference venue," they said in a… pic.twitter.com/61BFYB2GR8 — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) November 21, 2025

भारत समेत दुनिया के नेताओं और डेलीगेट्स को निकाला गया

UN सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस उस समय मौजूद थे और उन्हें UN डिपार्टमेंट ऑफ़ सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी (UNDSS) ने तुरंत बाहर निकाला। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और उनका डेलीगेशन भी ब्लू ज़ोन के अंदर थे, लेकिन वे बिना किसी नुकसान के बाहर निकल गए।

आग लगने के बाद, UNFCCC सेक्रेटेरिएट ने एक अर्जेंट एडवाइज़री जारी की जिसमें सभी लोगों को तुरंत निकलने का निर्देश दिया गया। एडवाइज़री में कहा गया, “ज़ोन B में आग लगने की घटना हुई है। कृपया तुरंत जगह खाली करें। आगे के अपडेट सेक्रेटेरिएट द्वारा बताए जाएंगे।”

UN COP30 प्रेसीडेंसी और UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, “धुएं में सांस लेने की वजह से तेरह लोगों का मौके पर ही इलाज किया गया। उनकी हालत पर नज़र रखी जा रही है, और सही मेडिकल मदद दी गई है।”

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Chaos erupted at the COP30 climate summit in Belém, Brazil, after a massive fire forced a panicked evacuation of the venue 🔥 pic.twitter.com/dJlaVgOHTe — Lana A. (@lana_asanin) November 20, 2025

UN अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि फायर और सिक्योरिटी वालों ने तेज़ी से काम करते हुए छह मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया। बयान में आगे कहा गया, “लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सावधानी के तौर पर, ब्राज़ील सरकार और UNFCCC ने मिलकर ब्लू ज़ोन को कुछ समय के लिए बंद करने का फ़ैसला किया है, जबकि फ़ायर डिपार्टमेंट पूरी तरह से सेफ़्टी असेसमेंट कर रहा है।”

ब्राज़ील के अधिकारियों ने जगह की कमान संभाल ली, जिसे अब UN द्वारा चलाया जाने वाला इलाका नहीं माना जाता था। UNFCCC ने एक अपडेट बुलेटिन में कहा, “होस्ट कंट्री के फायर चीफ ने पूरी जगह खाली करने का ऑर्डर दिया है। फायर सर्विस पूरी सेफ्टी जांच करेगी और शाम 4 बजे अपडेट देने की उम्मीद है।”

बाद में आए बुलेटिन में कन्फर्म किया गया कि नुकसान कम हुआ है और भरोसा दिलाया गया कि वेन्यू रात 8 बजे से पहले दोबारा नहीं खुलेगा। इसमें आगे कहा गया, “आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान कम है। डेलीगेट्स को सलाह दी जाती है कि वेन्यू रात 8 बजे से पहले दोबारा नहीं खुलेगा। आगे की जानकारी जल्द ही दी जाएगी।”

आग पर काबू पाने के कुछ मिनट बाद, उस एरिया में भारी बारिश होने लगी, जिससे वेन्यू के बाहर इंतजार कर रहे हजारों इवैक्युएटेड डेलीगेट्स के लिए मुश्किलें बढ़ गईं।

10 से 21 नवंबर तक बेलेम में हो रहे COP30 में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक ग्लोबल रोडमैप बनाने के लिए 190 से ज़्यादा देशों के नेगोशिएटर्स एक साथ आए हैं।

