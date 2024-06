Bomb Threat: पेरिस-मुंबई विस्तारा फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, इमरजेंसी अलर्ट जारी

Highlights पेरिस से मुंबई आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी इसके बाद तो फ्रांस से लेकर भारत में मचा अफरा-तफरी का माहौल दो दिनों में विस्तारा फ्लाइट को इस तरह की बम थ्रेट मिला

Bomb Threat: रविवार को पेरिस से मुंबई आने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, इसके बाद तो मानों चारो ओर अफरा-तफरी का माहौल मच गया। फिर मुंबई एयरपोर्ट पर पूरी तरह से अलर्ट के साथ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। गौरतलब है कि पेरिस से आने वाले हवाईजहाज में करीब 306 यात्री और 12 क्रू-मेंबर सदस्य सवार थे।

दो दिनों के भीतर यह विस्तारा फ्लाइट को मिली दूसरी धकमी है, इससे पहले दिल्ली-श्रीनगर फ्लाइट को शुक्रवार को इसी तरह की धमकी मिली थी। जिसमें भी लिखित तौर पर कहा गया था कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

एयरलाइन रिपोर्ट में बताया गया है कि पेरिस के चार्ल्स डी गुआले से चली फ्लाइट यूके 024 मुंबई पहुंचने वाली थी, लेकिन इस बीच यूके 024 को एयर सिकनेस बैग पर हाथ से लिखा एक नोट मिला, जिसमें बम से उड़ाने की धमकी और बड़ा हादसा घटित होने की बात कही। यह बात पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से बताया है।

