धुरी माहिमः वार्ड नंबर 194 से राज ठाकरे ने नहीं दिया टिकट?, भाजपा में शामिल मनसे के नाराज नेता संतोष धुरी

Highlights bmc polls 2026 Dhuri Mahim: भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष अमित साटम ने धुरी का पार्टी में स्वागत किया। bmc polls 2026 Dhuri Mahim: शिवसेना (उबाठा) के लिए जीत हासिल करना मुश्किल होता। bmc polls 2026 Dhuri Mahim: भांडुप में मनसे ने कम से कम दो सीट मांगी थीं, लेकिन केवल एक सीट दी गई।

मुंबईः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता संतोष धुरी मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने दावा किया कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे ने अपने ही वफादारों की अनदेखी की और मुंबई नगरपालिका चुनाव के लिए सीट बंटवारे में शिवसेना (उबाठा) को अपने वार्ड सौंप दिए। धुरी माहिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 194 से मनसे का टिकट प्राप्त करने के मजबूत दावेदार थे, लेकिन यह सीट शिवसेना (उबाठा) को दे दी गई, जिसने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए मनसे के साथ गठबंधन किया है।

भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष अमित साटम ने धुरी का पार्टी में स्वागत किया। धुरी ने कहा कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को केवल वे सीट दी गईं, जहां शिवसेना (उबाठा) के लिए जीत हासिल करना मुश्किल होता। मराठी भाषी बहुल इलाकों माहिम, दादर, सिवरी, वर्ली और भांडुप में मनसे ने कम से कम दो सीट मांगी थीं, लेकिन केवल एक सीट दी गई।

Web Title: bmc polls 2026 Dhuri Mahim Raj Thackeray not give ticket ward number 194 Disgruntled MNS leader Santosh Dhuri joins BJP