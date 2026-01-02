BMC Polls 2026: मुंबई के पास 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाना बजने से अहम चुनावों से पहले विवाद खड़ा हुआ, नितेश राणे ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी | VIDEO

मुंबई: 2026 में होने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों से पहले, महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने शुक्रवार, 2 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाना बजता हुआ सुनाई दे रहा है। यह वीडियो उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया था, जहां उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा, "मुंबई में रहकर 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' जैसे नारे नहीं चलेंगे। उनका सारा मज़ा हमारे देवा भाऊ बुलडोज़र से उड़ा देंगे!"

इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, राणे ने IANS से ​​बात करते हुए कहा कि ऐसे कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग "जिहादी मानसिकता" दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बुलडोजर भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रहते हुए पाकिस्तान की तारीफ करने वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।


वीडियो के बारे में डिटेल्स

न्यूज़18 मराठी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पालघर जिले के नायगांव इलाके में एक हेयर-कटिंग सैलून में यह गाना बज रहा था। 1 जनवरी को, जब नायगांव पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर पंकज किलजे नायगांव इलाके में गश्त कर रहे थे, तो उन्होंने सैलून में यह गाना बजते हुए सुना।

इसके बाद तुरंत सैलून पर छापा मारा गया, और पुलिस को पता चला कि यह गाना 25 साल के अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह के मोबाइल फोन पर यूट्यूब के ज़रिए बजाया जा रहा था।

आरोपी गिरफ्तार, फोन ज़ब्त

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच के हिस्से के तौर पर उसका मोबाइल फोन ज़ब्त कर लिया गया। भारत की संप्रभुता और एकता के खिलाफ कंटेंट फैलाने के आरोप में सेक्शन 197(1)(d) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, पिछले हफ़्ते, राणे ने AIMIM के नेशनल स्पोक्सपर्सन वारिस पठान के बयान पर कमेंट किया, जिसमें उन्होंने सवाल किया था, "एक खान, पठान, शेख, कुरैशी, सैयद मेयर क्यों नहीं बन सकता?" 

बीजेपी नेता ने पठान पर हमला बोलते हुए कहा, "शायद वह भूल गए हैं कि वह एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और यहां शरिया कानून लागू नहीं होता।" बाद में उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर वही होगा जिसकी विचारधारा हिंदुत्व वाली होगी, क्योंकि यह मुंबई के डीएनए में है।

