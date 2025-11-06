बीएमसी चुनावः मुंबई कांग्रेस को 1,150 से अधिक आवेदन मिले, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस ने कहा- टिकट पाने के इच्छुक आ रहे

Highlights 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के लिए चुनाव की तिथियां घोषित नहीं की गईं। बड़ी संख्या को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की संभावना है।

मुंबईः कांग्रेस की मुंबई नगर इकाई को आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव में उम्मीदवारी के लिए अब तक 1,150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पार्टी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हालांकि, बीएमसी चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन शहर के कांग्रेस प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस ने एक बयान में कहा कि मुंबई के सभी छह जिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव दो दिसंबर को होंगे तथा मतगणना तीन दिसंबर को की जाएगी। हालांकि, 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के लिए चुनाव की तिथियां घोषित नहीं की गईं।

राजहंस ने कहा, “मुंबई कांग्रेस को अब तक 1,150 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।” उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन करने के लिए कहा था और बड़ी संख्या को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की संभावना है।

