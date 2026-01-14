BMC Elections 2026: पहचान पत्र के बिना इन 12 दस्तावेजों की मदद से करें वोट, पढ़ें पूरी लिस्ट यहां; महाराष्ट्र में 15 जनवरी को वोटिंग

BMC Elections 2026: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आगामी चुनाव में मतदाताओं को मतदान करने के लिए या तो मतदाता फोटो पहचान पत्र या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शहर के 227 वार्ड में बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच मतदान होगा और मतगणना शुक्रवार को की जाएगी।

कुल 1,700 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 878 महिलाएं और 822 पुरुष शामिल हैं। 55,15,707 पुरुष, 48,26,509 महिलाओं और 1,099 अन्य लोगों समेत कुल 1,03,44,315 लोग मतदान के पात्र हैं।

नगर आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने मंगलवार को कहा कि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर फोटो पहचान पत्र दिखाकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है वे अधिसूचित 12 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं जिनमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र और बैंक या डाकघर की फोटो वाली पासबुक शामिल हैं।

बीएमसी द्वारा मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मतदाता फोटो वाला दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन से संबंधित फोटो वाला दस्तावेज, सांसदों और विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र या केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटो वाला स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी दिखा सकते हैं।

बीएमसी की अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदान के दिन मतदाताओं के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए तत्काल और पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया तथा अधिकारियों को मोबाइल शौचालयों की नियमित सफाई और मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जोशी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को 14 से 16 जनवरी तक मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।

