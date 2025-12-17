BMC Elections 2026: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 2026 के नगर निगम चुनावों के लिए करेंगे संयुक्त रैलियां? संजय राउत ने दी बड़ी अपडेट

By रुस्तम राणा | Updated: December 17, 2025 22:30 IST2025-12-17T22:30:27+5:302025-12-17T22:30:27+5:30

संजय राउत ने बुधवार को कहा, "उद्धव ठाकरे और राज मुंबई और बाहर संयुक्त रैलियां करेंगे। यह महाराष्ट्र की ज़रूरत है।"

BMC Elections 2026: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 2026 के नगर निगम चुनावों के लिए करेंगे संयुक्त रैलियां? संजय राउत ने दी बड़ी अपडेट

मुंबई: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS अध्यक्ष राज ठाकरे आने वाले 15 जनवरी के चुनावों के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में संयुक्त रैलियां करेंगे। राउत ने बुधवार को कहा, "उद्धव ठाकरे और राज मुंबई और बाहर संयुक्त रैलियां करेंगे। यह महाराष्ट्र की ज़रूरत है।"

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए होने वाले इन अहम चुनावों में, जिसमें पैसे वाली बीएमसी भी शामिल है, महायुति और एमवीए राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों में चुनावी वर्चस्व के लिए मुकाबला करेंगे। राउत ने कहा कि शिवसेना (UBT) और एमएनएस मुंबई, मीरा-भयंदर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, पुणे और नासिक में होने वाले आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिलाएंगे, जिसकी औपचारिक घोषणा अगले हफ्ते होने की संभावना है। 

इसके अलावा, ठाकरे चचेरे भाई पुणे, नासिक और कल्याण-डोंबिवली जैसी जगहों पर रैलियां भी कर सकते हैं। पीटीआई के हवाले से राज्यसभा सांसद ने कहा, "हमारी कोशिश है कि ठाकरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पहुंचें और लोगों को संबोधित करें।"

ठाकरे चचेरे भाई-बहन फिर से मिले

बीएमसी चुनावों में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि ठाकरे चचेरे भाई, उद्धव और राज, दो दशकों के बाद एक साथ आने वाले हैं। दोनों भाइयों को पहली बार जुलाई 2025 में एक साथ देखा गया था, जब उन्होंने "हिंदी थोपने" के विरोध में एक रैली में मंच साझा किया था, जो लगभग 20 सालों में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। तब से, उनके परिवारों ने जन्मदिन, गणपति उत्सव, दिवाली पार्टी से लेकर भाई दूज और कई राजनीतिक कार्यक्रमों सहित खास मौकों पर एक-दूसरे के घर आना-जाना किया है।

2017 में पिछले बीएमसी चुनाव किसने जीते थे?

कुल 227 सीटों में से, अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने 82 सीटें जीतीं। उस समय दोनों पार्टियां गठबंधन में थीं। कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थीं, जबकि यूनाइटेड एनसीपी को 13 सीटें मिली थीं। राज ठाकरे की एमएनएस ने 7 सीटें जीती थीं।
 

