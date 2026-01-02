BMC Elections 2026: बागी उम्मीदवारों के लिए निर्णायक दिन; नामांकन वापस लेने की लास्ट डेट, राजनीतिक दलों में मची अफरा-तफरी

BMC Elections 2026: ठाकरे-एमएनएस गठबंधन और भाजपा-शिव सेना गठबंधन सहित प्रमुख राजनीतिक मोर्चे, उन "बागी" सदस्यों को मनाने के लिए जी-तोड़ प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी टिकट न मिलने के बाद स्वतंत्र नामांकन दाखिल किए हैं।

BMC Elections 2026: मुंबई में होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। दोपहर 3.00 बजे तक उम्मीदवार चुनाव से हट सकते हैं। ठाकरे-MNS गठबंधन और BJP-शिवसेना गठबंधन सहित प्रमुख राजनीतिक दल उन "बागी" सदस्यों को मनाने के लिए जी-जान से कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पार्टी का आधिकारिक टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन दाखिल किया है।

पार्टी नेतृत्व आखिरी समय में अंदरूनी असंतोष को सुलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि वोट बैंक में बंटवारा न हो, जो करीबी मुकाबले वाले चुनाव में घातक साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बागियों को मनाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं, और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बगावत को शांत करने के लिए ऐसा ही किया है। इसी तरह, ठाकरे भाइयों ने भी अलग-अलग बागियों से संपर्क साधा है और उनसे अपना नॉमिनेशन वापस लेने को कहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के गठबंधन को काफी अंदरूनी दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

कम से कम नौ वार्डों में कई वफादारों ने आधिकारिक गठबंधन उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय पर्चे दाखिल किए हैं। वार्ड नंबर 95 में शिवसेना (UBT) के उम्मीदवार हरि शास्त्री (पार्टी के बागी चंद्रशेखर विंगणकर), वार्ड नंबर 106 में MNS के उम्मीदवार सत्यवान दलवी (शिवसेना के बागी सागर देवोरे), वार्ड नंबर 114 में शिवसेना (UBT) के उम्मीदवार राजोल पाटिल (MNS के बागी अनीशा माजगांवकर), वार्ड नंबर 169 में शिवसेना (UBT) की उम्मीदवार प्रवीणा मोराजकर (पार्टी के बागी कमलाकर नाइक) और वार्ड नंबर 193 में शिवसेना (UBT) की उम्मीदवार हेमांगी वोरालिकर (पार्टी के बागी सूर्यकांत कोली) हैं।

वार्ड नंबर 196 में शिवसेना-यूबीटी उम्मीदवार पद्मजा चेंबूरकर (पार्टी की बागी संगीता जगताप), वार्ड नंबर 202 में शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार श्रद्धा जाधव (पार्टी के बागी विजय इंदुलकर), वार्ड नंबर 203 में शिवसेना (यूबीटी) उम्मीदवार भारती पेडनेकर (पार्टी बागी दिव्या बडवे और वार्ड नंबर 197 एमएनएस उम्मीदवार रचना साल्वी (शिवसेना (यूबीटी) बागी शरवानी देसाई)। इसी तरह, भाजपा भी निपट रही है। कई प्रमुख वार्डों में "दोस्ताना लड़ाई" की लहर के साथ, जहां स्थापित कार्यकर्ताओं ने पार्टी के उम्मीदवारों की पसंद के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।

वार्ड नंबर 177 में भाजपा उम्मीदवार कल्पना कोठारी के नामांकन को पार्टी के बागी नेहल शाह, वार्ड नंबर 205 (भाजपा उम्मीदवार वर्षा शिंदे) (बागी जान्हवी राणे), वार्ड नंबर 155 (भाजपा उम्मीदवार वर्षा शेट्टी) (बागी जयश्री खरात, हर्षा साल्वे और शशिकला कांबले), वार्ड नंबर 225 (भाजपा उम्मीदवार हर्षिता नार्वेकर) को बागी कमलाकर से चुनौती मिल रही है।

दलवी और सुजाता सनप, वार्ड क्रमांक 226 में भाजपा प्रत्याशी मकरंद नार्वेकर का विरोध वार्ड क्रमांक 7 से बागी अनिल पाटिल, भाजपा प्रत्याशी गणेश खंकर (शिवसेना के बागी भूपेन्द्र काशीनाथ, वार्ड क्रमांक 8, भाजपा प्रत्याशी योगिता पाटिल (बागी अमृता कोली) और वार्ड क्रमांक 25 से भाजपा प्रत्याशी निशा पारुलेकर (बागी शेखर शेरे) कर रहे हैं।

इसके अलावा, वार्ड क्रमांक 182 में भाजपा प्रत्याशी राजन पारकर (बागी श्रद्धा) पाटिल), वार्ड नंबर 54, बीजेपी उम्मीदवार विलास अवसारे (बागी गजेंद्र धूमल), वार्ड नंबर 200, बीजेपी उम्मीदवार संदीप पानसांडे (बागी गजेंद्र धुमाले), वार्ड नंबर 60, बीजेपी उम्मीदवार सयाली कुलकर्णी (बागी दिव्या ढोले) और वार्ड नंबर 64, बीजेपी उम्मीदवार सरिता राजापुरे (बागी माया राजपूत)। अपराह्न 3.00 बजे, 2026 बीएमसी का अंतिम परिदृश्य चुनावों से यह साफ़ हो जाएगा कि 15 जनवरी को बैलेट बॉक्स पर पार्टी के प्रति वफ़ादारी हावी रहेगी या व्यक्तिगत विद्रोह।

