BMC Elections 2026: बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, दहिसर से तेजस्वी घोसालकर को मैदान में उतारा

BMC Elections 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को अगले साल जनवरी में होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस घोषणा के साथ ही पार्टी ने भारत की सबसे अमीर नगर निकाय पर कंट्रोल के लिए होने वाली इस बड़ी चुनावी लड़ाई में औपचारिक रूप से एंट्री कर ली है।

महाराष्ट्र भर में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में अपने हालिया प्रदर्शन से उत्साहित BJP मुंबई में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जहाँ BMC चुनावों को शहरी केंद्रों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन की ताकत की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है।

मुंबई में BJP करीब 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है

BJP, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन में नगर निगम चुनाव लड़ रही है। हालांकि दोनों सहयोगियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सीट-बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा नहीं की है, लेकिन पहले की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि BJP 227 BMC सीटों में से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बाकी 87 सीटें शिवसेना के शिंदे गुट को मिलेंगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन के अंदर एकता पर बार-बार ज़ोर दिया है और सार्वजनिक रूप से शिवसेना का समर्थन किया है। फडणवीस ने पिछले हफ़्ते कहा था, "बीजेपी और शिवसेना एकजुट हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। हमें औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है," और पार्टी नेताओं से अपने सहयोगी पर हमला करने से बचने का आग्रह किया था।

भाजपा के पहले 66 उम्मीदवारों की पूरी सूची देखें:

वार्ड नंबर 2 - तेजस्वी घोषालकर

वार्ड क्रमांक 7- गणेश खांकर

वार्ड क्रमांक 10-जितेंद्र पटेल

वार्ड क्रमांक 13 - रानी त्रिवेदी

वार्ड क्रमांक 14 - सीमा शिंदे

वार्ड क्रमांक 15- जिग्ना शाह

वार्ड क्रमांक 16 - श्वेता कोरगांवकर

वार्ड क्रमांक 17-शिल्पा सांगोरे

वार्ड क्रमांक 19 - दक्षता कवाथंकर

वार्ड क्रमांक 20 - बाला तावड़े

वार्ड नंबर 23- शिवकुमार झा

वार्ड क्रमांक 24 - स्वाति जयसवाल

वार्ड क्रमांक 31 - मनीषा यादव

वार्ड क्रमांक 36- सिद्धार्थ शर्मा

वार्ड क्रमांक 37-प्रतिभा शिंदे

वार्ड क्रमांक 43 - विनोद मिश्रा

वार्ड क्रमांक 46 - योगिता कोली

वार्ड नंबर 47 - तेजिंदर सिंह टिवाणा

वार्ड क्रमांक 52 - प्रीति सातम

वार्ड क्रमांक 57 - श्रीकला पिल्ले

वार्ड क्रमांक 58-संदीप पटेल

वार्ड क्रमांक 59 - योगिता दाभाडकर

वार्ड क्रमांक 60 - सयाली कुलकर्णी

वार्ड क्रमांक 63 - रूपेश सावरकर

वार्ड क्रमांक 68- रोहन राठौड़

वार्ड क्रमांक 69-सुधा सिंह

वार्ड क्रमांक 70 - अनीश मकवानी

वार्ड क्रमांक 72-ममता यादव

वार्ड क्रमांक 74 - उज्ज्वला मोदक

वार्ड क्रमांक 76- प्रकाश मुसले

वार्ड क्रमांक 84 - अंजलि सामंत

वार्ड क्रमांक 85 - मिलिंद शिंदे

वार्ड क्रमांक 87-महेश पारकर

वार्ड क्रमांक 97- हेतल गाला

वार्ड नंबर 99-जितेंद्र राऊत

वार्ड क्रमांक 100 - स्वप्ना म्हात्रे

वार्ड क्रमांक 103 - हेतल गाला मारवेकर

वार्ड क्रमांक 104 - प्रकाश गंगाधरे

वार्ड क्रमांक 105 - अनिता वैती

वार्ड नं. 106-प्रभाकर शिंदे

वार्ड क्रमांक 107 - नील सोमैया

वार्ड क्रमांक 108 - दीपिका घाघ

वार्ड क्रमांक 111 - सारिका पवार

वार्ड क्रमांक 116 - जागृति पाटिल

वार्ड क्रमांक 122 - चंदन शर्मा

वार्ड क्रमांक 126 - अर्चना भालेराव

वार्ड क्रमांक 127- अलका भगत

वार्ड क्रमांक 129 - अश्विनी मेट

वार्ड क्रमांक 135 - नवनाथ बन

वार्ड क्रमांक 144-बबलू पांचाल

वार्ड क्रमांक 152 - आशा मराठे

वार्ड क्रमांक 154 - महादेव शिगवन

वार्ड क्रमांक 172 - राजश्री शिरोडकर

वार्ड क्रमांक 174 - साक्षी कनौजिया

वार्ड नंबर 185- रवि राजा

वार्ड क्रमांक 190 - शीतल गंभीर देसाई

वार्ड क्रमांक 195 - राजेश कांगने (वर्ली निर्वाचन क्षेत्र)

वार्ड क्रमांक 196 - सोनाली सावंत

वार्ड क्रमांक 207 - रोहिदास लोखंडे

वार्ड क्रमांक 214 - अजय पाटिल

वार्ड क्रमांक 215 - संतोष ढोले

वार्ड क्रमांक 218- स्नेहल तेंदुलकर

वार्ड क्रमांक 219- सन्नी सनप

वार्ड क्रमांक 221 - आकाश पुरोहित

वार्ड क्रमांक 226 - मकरंद नार्वेकर

वार्ड क्रमांक 227- हर्षिता नार्वेकर

बीजेपी की पहली लिस्ट में अनुभवी कॉर्पोरेटर, नए चेहरे और अलग-अलग सामाजिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के उम्मीदवारों का मिश्रण है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बाकी उम्मीदवारों की घोषणा अगली लिस्ट में की जाएगी, जब गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल फाइनल हो जाएगा।

आने वाले हफ्तों में कैंपेनिंग तेज़ होने की उम्मीद है, ऐसे में बीजेपी BMC चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने के लिए गवर्नेंस के मुद्दों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपनी संगठनात्मक ताकत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।



Web Title: BMC Elections 2026: BJP Releases 1st List of 66 Candidates For Mumbai Civic Body Polls; Tejasvee Ghosalkar Fielded In Dahisar