BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी सफलता, महाराष्ट्र में 14 उम्मीदवार निर्विरोध जीते
By रुस्तम राणा | Updated: January 2, 2026 21:36 IST2026-01-02T21:36:24+5:302026-01-02T21:36:24+5:30
भिवंडी नगर निगम में, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन BJP के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई, जब पांच उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया। इसके साथ ही, अब भिवंडी में पार्टी के छह उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी मुकाबले के जीत हासिल की है।
मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव 2026 के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही उसके कई उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। भिवंडी नगर निगम में, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई, जब पांच उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया।
इसके साथ ही, अब भिवंडी में पार्टी के छह उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी मुकाबले के जीत हासिल की है। एक अल्पसंख्यक मुस्लिम उम्मीदवार की निर्विरोध जीत ने भी ध्यान खींचा है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक पार्टी द्वारा "सामाजिक पहुंच" का संकेत बता रहे हैं।
भिवंडी में निर्विरोध विजेता
वार्ड 18A: अश्विनी सन्नी फुटनकर
वार्ड 18B: दीपा दीपक माधवी
वार्ड 18C: अबुसाद अशफाक अहमद शेख
वार्ड 16A: परेश (राजू) चौघुले
वार्ड 23B: भारती हनुमान चौधरी
इन शुरुआती जीतों से भिवंडी में बीजेपी का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे नगर निगम चुनाव के नतीजों से पहले एक सकारात्मक संकेत बताया है।
जलगांव में निर्विरोध बीजेपी विजेता
वार्ड 12B: उज्वला बेंडके
वार्ड 7C: विशाल भोले
वार्ड 16A: वीरेंद्र खडके
वार्ड 7A: दीपमाला काले
वार्ड 13C: वैशाली पाटिल
वार्ड 7B: अंकिता पाटिल
निर्विरोध शिवसेना (शिंदे गुट) विजेता
वार्ड 18A: गौरव सोनवणे
वार्ड 2A: सागर सोनवणे
वार्ड 9A: मनोज चौधरी
वार्ड 9B: प्रतिभा देशमुख
वार्ड 19A: गणेश सोनवणे
वार्ड 19B: रेखा पाटिल
डोंबिवली में जीते BJP के 3 उम्मीदवार
वहीं, डोंबिवली में भी BJP के 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। डोंबिवली पूर्व क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित किए गए हैं। पैनल क्रमांक 26/अ से मुकुंद (विशू) पेडणेकर, पैनल क्रमांक 27/ड से महेश पाटील और प्रभाग क्रमांक 19/क से साईं शेलार का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है।
महेश पाटील के मुकाबले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के उम्मीदवार मनोज घरत ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। वहीं मुकुंद (विशू) पेडणेकर के सामने ठाकरे गुट के उम्मीदवार राहुल भगत ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसके चलते भाजपा के इन उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन सुनिश्चित हुआ। इस परिणाम से डोंबिवली पूर्व क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति और अधिक मजबूत हुई है।
महायुति ने शुरुआती बढ़त का दावा किया
महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के चुनावों में 13 दिन बाकी हैं, और बीजेपी ने पहले ही 27 निर्विरोध जीत हासिल कर ली हैं, जबकि शिवसेना (शिंदे गुट) ने 7 सीटें जीती हैं। बीजेपी नेतृत्व ने इन नतीजों को राज्य सरकार के विकास एजेंडे में विश्वास मत बताया है।
पार्टी ने यह भी कहा कि जिस तरह उसने विधानसभा और जिला परिषद चुनावों में बढ़त बनाई थी, उसी तरह वह आने वाले नगर निगम चुनावों में भी नंबर एक पार्टी बनकर उभरेगी। महायुति नेताओं का दावा है कि उनका गठबंधन कई निगमों में मेयर पद हासिल करने के लिए तैयार है।