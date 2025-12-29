BMC Elections 2026: अजित पवार की NCP अकेले लड़ेगी चुनाव, 37 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लिस्ट में नवाब मलिक के परिवार के 3 सदस्य शामिल

मुंबई: अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने आने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है और लगभग 100 सीटें फाइनल कर ली हैं, जहां वह अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने रविवार को 37 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की, जो मुंबई की इस बड़ी सिविक लड़ाई में अकेले दम पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने का संकेत है।

इस फैसले की पुष्टि करते हुए, अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से NCP विधायक सना मलिक ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी के टॉप लीडरशिप की मंज़ूरी से लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से उन्होंने कहा, "हमने पार्टी लीडरशिप की मंज़ूरी के बाद BMC चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। हम लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं।"

पहली लिस्ट की एक खास बात यह है कि इसमें मलिक परिवार के सदस्यों को अहमियत दी गई है। तीन सदस्यों, सीनियर NCP नेता नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक, उनकी बहन सईदा आरिफ खान और कप्तान मलिक की बहू बुशरा मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। कप्तान मलिक और सईदा आरिफ खान पहले कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, जबकि बुशरा मलिक पहली बार चुनाव लड़ेंगी।

बुशरा मलिक को वार्ड नंबर 170 से नॉमिनेट किया गया है, जिसका पहले कैप्टन मलिक प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अब यह सीट महिलाओं के लिए रिज़र्व कर दी गई है। कैप्टन वार्ड नंबर 165 से चुनाव लड़ेंगे, यह वही सीट है जहाँ से सना मलिक 2017 के BMC चुनावों में हार गई थीं। सईदा आरिफ खान वार्ड नंबर 168 से चुनाव लड़ेंगी, जिस वार्ड का उन्होंने पहले कॉर्पोरेटर के तौर पर प्रतिनिधित्व किया था।

पार्टी ने वार्ड नंबर 111 से धनंजय पिसाल को भी मैदान में उतारा है। पिसाल ने शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (SP) छोड़कर रविवार को अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP जॉइन की, जो नगर निगम चुनावों से पहले एक नया राजनीतिक बदलाव है।

एक और बड़े डेवलपमेंट में, NCP ने शिवसेना अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के मामा के बेटे आशीष माने को पार्टी में शामिल किया है। पार्टी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि माने को वार्ड नंबर 159 से मैदान में उतारा जा सकता है, और उनका नाम उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद है।

NCP का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सत्ताधारी गठबंधन में मतभेदों के बीच आया है, खासकर BJP द्वारा नवाब मलिक के पार्टी के BMC चुनाव कैंपेन का नेतृत्व करने पर आपत्ति जताने के बाद। हालांकि, NCP नेतृत्व मलिक के साथ मजबूती से खड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, सना मलिक ने कहा, "हमारी पार्टी तय करेगी कि कौन किसका नेतृत्व करेगा। उसी के अनुसार, हम उपलब्ध विकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।"

अकेले चुनाव लड़ने के फैसले और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के साथ, अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP ने मुंबई के सिविक क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जगह बनाने का इरादा साफ कर दिया है।

