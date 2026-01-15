बीएमसी चुनाव में अपना वोट डालने के बाद क्या बोले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 15, 2026 11:10 IST2026-01-15T10:12:12+5:302026-01-15T11:10:37+5:30

BMC Election 2026 Live: अभिनेता जॉन अब्राहम मुंबई में बीएमसी चुनावों के लिए अपना वोट डालने के लिए एक मतदान केंद्र पर पहुंचे।

BMC Election 2026 Live Sachin Tendulkar shows inked finger casting his vote very important chance express opinion through votes Everyone come out their votes video | बीएमसी चुनाव में अपना वोट डालने के बाद क्या बोले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वीडियो

BMC Election 2026 Live

HighlightsBMC Election 2026 Live: पीयूष गोयल ने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेना एक बड़ा सौभाग्य है।BMC Election 2026 Live: 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे।BMC Election 2026 Live: मतदान 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुआ और शाम साढ़े पांच बजे समाप्त होगा।

मुंबईः महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार यानी 15 जनवरी, 2026 की सुबह मतदान शुरू हो गया। महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होगा और सबकी नजर मुंबई पर टिकी है, जहां आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतदान 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुआ और शाम साढ़े पांच बजे समाप्त होगा। कुल 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में 227 सीट के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस महानगरपालिका का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपये है। मुंबई को छोड़कर, अन्य सभी शहरी निकायों में बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली है। मतगणना 16 जनवरी को होगी। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मुंबई में बीएमसी चुनावों के लिए अपना वोट डालने के लिए एक मतदान केंद्र पर पहुंचे।

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बीएमसी चुनाव में अपना वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह हमें वोटों के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने का मौका देता है। सभी को बाहर आकर अपना वोट डालना चाहिए।

Web Title: BMC Election 2026 Live Sachin Tendulkar shows inked finger casting his vote very important chance express opinion through votes Everyone come out their votes video

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BMCSachin TendulkarMaharashtraMumbaiबृहन्मुंबई महानगरपालिकासचिन तेंदुलकरमहाराष्ट्रमुंबई