VIDEO: दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका, हताहत होने की आशंका

By रुस्तम राणा | Updated: November 10, 2025 19:35 IST2025-11-10T19:32:20+5:302025-11-10T19:35:14+5:30

यह धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुआ, जिसके बाद तीन से चार गाड़ियों में भी आग लग गई और वे खराब हो गईं।

Blast in a car near Delhi's Red Fort, casualties feared | VIDEO: दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका, हताहत होने की आशंका

VIDEO: दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका, हताहत होने की आशंका

नई दिल्ली: सोमवार को दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक धमाका हुआ, जिससे कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुआ, जिसके बाद तीन से चार गाड़ियों में भी आग लग गई और वे खराब हो गईं।

दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, उन्हें शाम करीब 6:55 बजे धमाके की कॉल मिली, जिसके बाद सात फायर टेंडर और 15 CAT एम्बुलेंस मौके पर भेजी गईं। फायर फाइटर्स ने थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया।

दिल्ली फायर डिपार्टमेंट (DFS) ने एक बयान में कहा, "रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में धमाके की कॉल मिली थी, जिसके बाद तीन से चार गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा।"

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं। धमाके की सही वजह का अभी पता नहीं चला है। फोरेंसिक टीमें घटनास्थल की जांच कर रही हैं, जबकि पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खत्म करने के लिए जांच शुरू कर दी है।

Web Title: Blast in a car near Delhi's Red Fort, casualties feared

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :delhibomb blastdelhi policeदिल्लीबम विस्फोटदिल्ली पुलिस