नूपुर शर्मा के समर्थन में आगे आईं साध्वी प्रज्ञा, कहा- भारत हिंदुओं का है, सनातन को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी

Highlights अक्सर अपने बयानों के लेकर साध्वी प्रज्ञा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। साध्वी प्रज्ञा ने बिना नाम लिए ट्वीट किया कि अगर सच बोलना बगावत है तो मुझे भी बागी समझो।

भोपाल: भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा ने शुक्रवार को बिना नाम लिए पैगंबर मोहम्मद के विवाद के बीच निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा का समर्थन किया। भाजपा नेता ने कमलेश तिवारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि 'किसी ने कुछ कहा और उन्हें धमकियां मिलीं।' साध्वी प्रज्ञा ने आगे सनातन धर्म को जीवित रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

#WATCH These non-believers have always done so. They have a communist history...Like Kamlesh Tiwari said something he was killed, someone else (Nupur Sharma)said something& they received threat.India belongs to Hindus & Sanatana Dharma will stay here:BJP';s Sadhvi Pragya in Bhopal pic.twitter.com/GPqg9DWKwo