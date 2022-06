जितिन प्रसाद ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के बयान को बताया बेहद गैर जिम्मेदाराना, जानिए पूरा मामला

Highlights तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने कहा कि उत्तर भारतीय छात्र तमिलनाडु में कोविड-19 फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में कोविड के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं।

लखनऊ: तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने उत्तर भारतीय राज्यों में कोविड-19 के मामले को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। बुधवार को उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय छात्र तमिलनाडु में कोविड-19 फैला रहे हैं। केलमबक्कम वीआईटी कॉलेज और सत्यसाई कॉलेज के छात्र हॉस्टल और कक्षाओं में कोविड से प्रभावित हुए हैं। कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में कोविड के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं।

वहीं, यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इस संदर्भ में ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, "जैसा कि हम सभी ने अनुभव किया है रोग और महामारी किसी भी राज्य की सीमाओं को नहीं जानती है। उत्तर भारतीयों का अपमान करते हुए तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का यह बेहद गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक बयान है।"

Disease and pandemics do not know any state boundaries or borders as we have all experienced. This is an extremely irresponsible and derogatory statement by the Heath minister of TN, insulting North Indians. https://t.co/FVRULhoxHY