अर्जुन सिंह के टीएमसी में शामिल होने पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने साधा निशाना, ममता बनर्जी की पार्टी पर लगाया ये आरोप

By मनाली रस्तोगी | Published: May 23, 2022 10:09 AM

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी सरकार पर अर्जुन सिंह पर भगवा पार्टी से इस्तीफा देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। हालांकि, उन्होंने यह कहते हुए इस मामले को तवज्जो नहीं दी कि यह पश्चिम बंगाल में भाजपा को प्रभावित नहीं करेगा।

