Loksabha Polls 2024: 144 'कमजोर' लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर भाजपा की बैठक आज, ये दिग्गज होंगे शामिल

Highlights बैठक शाम 4:30 बजे होने की संभावना है। लोकसभा के 144 निर्वाचन क्षेत्रों को एक प्रभारी मंत्री के साथ अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया है। बैठक में लोकसभा 2024 के चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा होगी।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मंगलवार शाम को बैठक करने वाली है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक शाम 4:30 बजे होने की संभावना है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, संयुक्त सचिव संगठन वी सतीश सहित पार्टी के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे।

लोकसभा के 144 निर्वाचन क्षेत्रों को एक प्रभारी मंत्री के साथ अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया है। स्मृति ईरानी, ​​धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र तोमर, संजीव बाल्यान और महेंद्र पांडेय उन 14-15 प्रमुख मंत्रियों में शामिल हैं, जिन्हें इन समूहों का प्रभार दिया गया था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में इन क्लस्टर प्रभारी से लोकसभा प्रवास योजना के तहत रिपोर्ट मांगी जाएगी और करीब 144 लोकसभा क्षेत्रों की जमीनी हकीकत पर विचार किया जाएगा।

बैठक में लोकसभा 2024 के चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा होगी। इन रिपोर्टों को तैयार करने के लिए मंत्रियों को 31 अगस्त की समय सीमा दी गई थी, जिस पर आज की बैठक में विचार किया जाएगा। अमित शाह और जेपी नड्डा ने आंशिक रूप से लगभग 144 लोकसभा सीटों का दौरा किया जहां वे कमजोर हैं और यहां जीत दर्ज करने के इरादे से आवश्यक उपायों की पहचान करने की जिम्मेदारी लेने के बाद पीएम मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों को रिपोर्ट बनाए रखने का काम सौंपा गया था।

इन 144 निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकांश ऐसे हैं जहां या तो पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी या कम वोटों के कारण हार गई। इसे ध्यान में रखते हुए कई मंत्रियों को दो या तीन लोकसभा क्षेत्रों में रहकर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया ताकि उन उपायों की पहचान की जा सके जो उन्हें जीतने में मदद कर सकते हैं।

सभी क्लस्टर प्रभारी ने लगभग सभी निर्दिष्ट लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया और वहां जीत सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी पहचान की है। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष इन निर्वाचन क्षेत्रों की जमीनी हकीकत को समझेंगे और यहां लोकसभा सीट जीतने के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे।

