मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे यूपी में 'महाजनजागरण अभियान' शुरू करेगी भाजपा, 30 मई से 30 जून तक लोकसभा स्तर पर होंगी जनसभाएं

By अनिल शर्मा | Published: May 19, 2023 07:40 AM

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाना है।

