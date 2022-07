महबूबा मुफ्ती के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर दिए बयान को लेकर भाजपा का पलटवार, कहा- 'उनका ट्रैक रिकॉर्ड...'

Highlights पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पांच साल का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो गया था। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुर्मू के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर उनकी आलोचना की।

नई दिल्ली: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जिसमें देश के संविधान को "रौंदा गया" क्योंकि उन्होंने "भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के राजनीतिक मकसदों को पूरा किया।" वहीं, अब भाजपा ने मुफ्ती के इस बयान पर उनकी आलोचना की।

She is demeaning the outgoing President. This isn't surprising as her track record has always been like this. Removal of Article 370 &35A was a long-standing demand of Kashmiris: BJP leader Shehzad Poonawalla on PDP chief Mehbooba Mufti's tweet on former President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/oxBf6zd5IZ

ऐसे में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने सोमवार को समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "वह निवर्तमान राष्ट्रपति को नीचा दिखा रही हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से ऐसा ही रहा है। अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाना कश्मीरियों की लंबे समय से मांग थी।" बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

The outgoing President leaves behind a legacy where the Indian Constitution was trampled upon umpteenth times. Be it scrapping of Article 370,CAA or the unabashed targeting of minorities & Dalits, he fulfilled BJPs political agenda all at the cost of the Indian Constitution.