बीजेपी ने शेयर किया राहुल गांधी का पंजाब में पगड़ी पहनने से इनकार करने का वीडियो, बताया नौटंकी, देखें

Highlights भाजपा का दावा वीडियो में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पगड़ी पहनने से इनकार किया उन्होंने मंगलवार को अमृतसर के प्रतिष्ठित स्वर्ण मंदिर में भगवा पगड़ी भी पहनी थी भाजपा नेता कहा- कैमरा और मीडिया वाले नहीं थे तो राहुल गांधी ने सिर पर दस्तार सजाने से मना किया

नई दिल्ली: भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पगड़ी पहने देखा गया था। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस पगड़ी से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें दावा किया है कि वायनाड के सांसद ने पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया था, साथ ही सत्तारूढ़ दल ने इसे कांग्रेस नेता की नौटंकी बताया है। दरअसल, बुधवार को, उन्होंने 'भारत जोड़ो यात्रा' के पंजाब चरण की शुरुआत से पहले मंगलवार को अमृतसर के प्रतिष्ठित स्वर्ण मंदिर में भगवा पगड़ी भी पहनी थी।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, “अभी नहीं बाँधूँगा” - कैमरा और मीडिया वाले नहीं थे तो राहुल गांधी ने सिर पर दस्तार (पगड़ी) सजाने से मना कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा में “टी-शर्ट” से लेकर “दस्तार” तक…हर हरकत एक नौटंकी और लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। गांधी परिवार का सिख विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनक़ाब।

उधर, बीजेपी की 'नौटंकी' टिप्पणी के बाद, कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। राशिद अल्वी ने कहा, "बीजेपी को राष्ट्र के बारे में चिंतित होना चाहिए न कि राहुल गांधी क्या करते हैं।"

वहीं इससे पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने पगड़ी का रंग चुनते हुए राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया था, "भारत जोड़ो यात्रा में पगड़ी और उसके रंग को बांधने के लिए किसे बुलाया जाना चाहिए सहित सब कुछ कोरियोग्राफ किया गया है। हालांकि आपत्तिजनक बात यह है कि जब कैमरे नहीं थे तो राहुल गांधी ने पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया...राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करना कांग्रेस के डीएनए में है।"

Everything is choreographed in Bharat Jodo Yatra including who should be called in to tie the turban and its colour. What is offensive though is Rahul Gandhi refusing to wear the turban when there were no cameras…Exploiting religious sentiments for politics is in Congress’s DNA. pic.twitter.com/PFTr5P68r4