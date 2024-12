बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को बताया गद्दार, अमेरिका समर्थित OCCRP और राहुल गांधी के बीच सांठगांठ का लगाया आरोप

Rahul Gandhi And George Soros: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने

विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गद्दार कहते हुए बड़ा आरोप लगाया है। पात्रा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को "उच्चतम दर्जे का गद्दार" बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता और भारत विरोधी विचार रखने वाले व्यक्तियों के बीच संबंध का आरोप लगाया।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पात्रा ने एक 'त्रिकोण' का जिक्र किया और कहा कि वे भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।

BJP on front foot & it must be...to expose Soros, other foreign agencies & their Agents in "India" who are working overtime to derail Bharat's economy.



