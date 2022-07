तेलंगाना में वर्षा प्रभावित गांव का दौरा करने आए भाजपा सांसद के काफिले पर हमला, वीडियो साझा कर भाजपा नेता ने टीआरएस पर लगाया आरोप

Highlights भाजपा सांसद डी अरविंद जब गांव का दौरा कर रहे थे उस वक्त ग्रामीणों से झड़प हो गई रिपोर्ट के मुताबिक गांववाले बारिश में एक आश्रय स्थल का लंबे समय से मांग कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हुआ

करीमनगरः कर्नाटक के जगतियाल जिले में वर्षा से प्रभावित एक गांव का दौरा करने आए भाजपा के सांसद डी. अरविंद के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक भाजपा सांसद अरविंद जब गांव का दौरा कर रहे थे तो ग्रामीणों और उनके कुछ समर्थकों के बीच झड़प भी हो गयी।

अरविंद के मुताबिक इस हमले के पीछे राज्य की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का हाथ है। पुलिस ने कहा कि गांव के लोग इस बात से नाराज थे कि बारिश के मौसम में लोगों के शरण लेने के लिए एक आश्रय स्थल के निर्माण की उनकी काफी समय से लंबित मांग को पूरा नहीं किया गया है।

V6 News on the premeditated attack on me by TRS goons, to stop the Erdandi villagers (whose houses are submerged during every flood) from meeting me regarding their grievance on the 3 decade old sanctioned plots on elevated ground ! pic.twitter.com/0JpLJnuTfQ