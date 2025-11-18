VIDEO: बेंगलुरु में एक दिन के लिए 'ट्रैफिक कॉप' बने भाजपा विधायक सुरेश कुमार, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 18, 2025 18:55 IST2025-11-18T18:54:17+5:302025-11-18T18:55:40+5:30
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक सुरेश कुमार ने मंगलवार को यातायात पुलिस कांस्टेबल की भूमिका निभायी और शहर के भाष्यम सर्किल पर व्यस्त समय में दो घंटे तक यातायात का प्रबंधन किया। कुमार ने इस अनुभव को "अच्छा" बताते हुए हर सोमवार को एक घंटे के लिए यातायात प्रबंधन में यातायात पुलिस की मदद करने का संकल्प लिया। पूर्व मंत्री ने "एक दिन के लिए यातायात पुलिस" अभियान के तहत एक यातायात कांस्टेबल के रूप में ड्यूटी की। यह बेंगलुरु यातायात पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक अभिनव प्रयोग है, जो नागरिकों को बीटीपी एस्ट्राम ऐप के माध्यम से पंजीकरण करके संबंधित थाने के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है।
कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘एक दिन यातायात पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करके मुझे बहुत अनुभव प्राप्त हुआ और मुझे यह काम बहुत पसंद आया। बेंगलुरु यातायात पुलिस की यह पहल वाकई स्वागत योग्य है। आज सुबह राजाजी नगर के भाष्यम सर्कल पर व्यस्त समय के दौरान यातायात नियंत्रित करने का अनुभव अविस्मरणीय था।’’ उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें उन्हें यातायात पुलिस जैकेट पहने और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ काम करते हुए, यातायात का प्रबंधन करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए, सिग्नल नियंत्रण पोस्ट पर तैनात होते हुए और जंक्शन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से पूछताछ करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, "मैंने यातायात पुलिस से कहा है कि मैं हर सोमवार एक घंटे के लिए उनके साथ रहूंगा और यातायात प्रबंधन या नियंत्रण में उनकी मदद करूंगा। यह जीवन का एक अच्छा अनुभव है।’’