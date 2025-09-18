राहुल गांधी संविधान समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट गए ना?, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा- कांग्रेस नेता को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें?

Highlights आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 मतदाताओं का नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए। ज्ञानेश कुमार "वोट चोरों" की मदद कर रहे हैं। ‘‘एटम बम’’ के बाद अब ‘‘हाइड्रोजन बम’’ आने वाला है।

पटनाः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर हमला किया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, "राहुल गांधी संविधान समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट गए ना? सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया ना? कोई रोक लगाई क्या? ना कानून समझते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जिस तरह की वे बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री और विपक्ष पर हमले करते हैं ये देश उनको कभी वोट नहीं देगा।"

#WATCH | Patna, Bihar | On allegations made by Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "Does Rahul Gandhi understand the Constitution? He went to the Supreme Court. The Supreme Court issued directions. Did he make a stake? He does not understand the law or… pic.twitter.com/S5CBtpD4Rp — ANI (@ANI) September 18, 2025

#WATCH | Wayanad, Kerala | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "I urge everyone to watch his (Rahul Gandhi) press conference because you should understand what is happening in our country. And the EC is colluding to destroy the electoral process and challenge democracy in our… pic.twitter.com/dEC484mjmL— ANI (@ANI) September 18, 2025

वायनाड में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "यह एक संगठित प्रयास है। यह बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग इस प्रयास में शामिल है। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से इसका पर्दाफाश किया है..." राजनांदगांव में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "कई बार वोट चोरी का प्रमाण हम दे चुके हैं। बार-बार हम सबूत दें और चुनाव आयोग जांच भी न कराए ये अजीब लगता है। कमियों को सुधारा जाए। मतदाता सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कर्नाटक में जो हुआ उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "The Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, needs to stop protecting the people who are destroying Indian democracy. We have given you 100% bulletproof proof here. EC has to release this data of these… pic.twitter.com/CCJMVbDP04 — ANI (@ANI) September 18, 2025

ये सब देखकर लोगों के मन में भ्रांतियां फैल रही हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को जनबूझकर कमजोर किया जा रहा है। देशभर में हम वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं।" राहुल गांधी ने कहा, "हमें चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है, और यह रुकने वाला नहीं है..."

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "...मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूं। कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। कर्नाटक की CID ने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं। पहला, हमें वह डेस्टिनेशन IP बताएं जहां से ये फ़ॉर्म भरे गए थे।

दूसरा, हमें वह डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताएं जहां से ये आवेदन दाखिल किए गए थे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हमें OTP ट्रेल्स बताएं क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं, तो आपको OTP प्राप्त करना होता है। 18 महीनों में 18 बार, कर्नाटक की CID ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, और वे इसे नहीं दे रहे हैं। वे इसे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां किया जा रहा है...."

Web Title: BJP leader Ravi Shankar Prasad said Rahul Gandhi understand Constitution go to Supreme Court What should we do Congress leader doesn't get votes