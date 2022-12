गुजरात चुनाव 2023: लगातार दूसरी बार सीएम बने भूपेन्द्र पटेल, पीएम मोदी-अमित शाह समेत कई बड़े नेता शपथग्रहण समारोह में हुए शामिल

गुजरात चुनाव 2023: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में सोमवार यानी आज गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल है।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। हाल में संपन्न हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीट जीती हैं। ऐसे में यह गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार सातवीं जीत है।

