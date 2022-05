खनिज लूट कर रुपया बनाने में लगी है हेमंत सरकार, बोले भाजपा नेता जयंत सिन्हा- राज्य की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी

जयंत सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री और राज्य के खनिज मंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने रांची में अपने नाम से पत्थर की खदान का आवंटन कराया था जिसके चलते उन्हें निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर पूछा है कि इस मामले में क्यों न उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की जाये?

