'जानबूझकर भाजपा ने कराई बहराइच हिंसा', सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि बहराइच में हुई हिंसा की साजिश सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रची थी। उन्होंने मैनपुरी में एएनआई से कहा, "बहराइच में जो कुछ भी हुआ, वह राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा द्वारा योजनाबद्ध था।"

धार्मिक जुलूस के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने दुकानों, वाहनों और एक अस्पताल में आग लगा दी। रेहुआ मंसूर गांव के निवासी 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की 13 अक्टूबर को सांप्रदायिक झड़प के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई।

महाराजगंज में एक पूजा स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हुए विवाद के कारण सांप्रदायिक संघर्ष शुरू हुआ। घटना सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई, जिसके कारण इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ हुई और चार दिनों तक इंटरनेट बंद रहा।

#WATCH | Mainpuri, Uttar Pradesh: On the Bahraich incident, Samajwadi Party President Akhilesh Yadav says, "... Whatever happened in Bahraich was planned by the BJP in view of the upcoming elections in the state..." pic.twitter.com/0uIFaaxc22