BJP 1st Candidates List: मध्य प्रदेश से इन्हें बनाया प्रत्याशी, जानें शिवराज सिंह चौहान को कहां से मिला टिकट

Highlights भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की एमपी से मिला इन्हें टिकट पूर्व सीएम को यहां से बनाया गया उम्मीदवार

BJP 1st Candidates List: भाजपा ने आज पहली सूची देश भर के कई राज्यों के लिए जारी कर दी है, इसमें करीब 195 उम्मीदवारों को लेकर नाम घोषित किए। इस बात के कयास सूत्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। भाजपा ने इस सूची में में गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह और वाराणसी से प्नधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी घोषित किया। इस सूची में राजस्थान से बड़े नाम शामिल हैं। सूची में जारी करते हुए विनोद तावड़े ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में विभिन्न जनहित के फैसले लिए गए हैं। इस बार संकल्प होना चाहिए बीजेपी 370 और एनडीए 400 'पार'।"

34 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, लोकसभा अध्यक्ष, दो पूर्व मुख्यमंत्री, 28 मातृशक्ति, 50 से कम 47 युवा उम्मीदवार, अनुसूचित जाति 27, जनजाति 18, ओबीसी 57, उत्तर प्रदेश से 51, बंगाल से 20, मप्र से 24 सीट की घोषणा, गुजरात से 15 सीटों की घोषणा, राजस्थान से 15, केरल से 12 सीट, तेलंगाना से 9, असम से 11, झारखंड के 11, छत्तीसगढ़ के 11 सीटों की, दिल्ली में 5 की घोषणा, जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 2, अरुणाचल 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1 और अंडमान से 1 इस उम्मीदवारों की सूची जारी किया।

अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से किरण रिजिजू, वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी, सिलचर से परिमल शुक्ला वैद्य को प्रत्याशी बना दिया है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंडला से फग्गल सिंह कुलस्ते, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से रोडमल नागर, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रत्लाम से , खंडवा से न्यानेश्वर पाटिल, बैतुल से दुर्गा दास ओईती, भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर काटकर आलोक शर्मा को टिकट दिया है।

We're set to announce candidates on 51 seats from Uttar Pradesh, 20 from West Bengal, 24 from Madhya Pradesh, 15 each from Gujarat and Rajasthan, 12 from Kerala, 9 seats from Telangana, 11 from Assam, 11 each from Jharkhand and Chhattisgarh, 5 from Delhi, 2 from J&K, 3 from… pic.twitter.com/hUa5jyOjng