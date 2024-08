BJD TO BJP News: ओडिशा में सरकार बदलते ही पालाबदल खेला शुरू, बीजद से इस्तीफा और बीजेपी में शामिल, ममता मोहंता ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा

Highlights भाजपा को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। अरुण सिंह ने भी मोहंता का स्वागत किया। बीजद की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थीं।

BJD TO BJP News: बीजू जनता दल (बीजद) की पूर्व नेता ममता मोहंता राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं। मोहंता भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा प्रभारी विजय पाल सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुईं। इस अवसर पर ओडिशा के कुछ भाजपा सांसद भी मौजूद थे। मोहंता का पार्टी में स्वागत करते हुए भाजपा के ओडिशा प्रभारी विजय पाल सिंह ने कहा कि उनके शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि वह भारत को एक विकसित देश और ओडिशा को एक विकसित राज्य बनाने के लिए पार्टी के संकल्प पत्र के क्रियान्वयन में योगदान देंगी। विजय पाल सिंह ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘वह (ओडिशा में) आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। उनके पार्टी में शामिल होने से भाजपा को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी।’’

