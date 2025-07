Video: 'मन की बात' में पीएम के पक्षियों के बारे में बात करते समय गोवा के मंत्री के कंधे पर बैठी चिड़िया

Viral Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान एक पक्षी ने गोवा के एक मंत्री के कंधे पर बैठकर सबको चौंका दिया। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे रविवार को प्रधानमंत्री का मासिक रेडियो कार्यक्रम सुन रहे थे, तभी एक पक्षी उनके कंधे पर आकर बैठ गया। ठीक उसी समय जब प्रधानमंत्री पक्षियों के बारे में बात कर रहे थे।

मंत्री कार्यालय द्वारा साझा किए गए और बाद में समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में यह अप्रत्याशित क्षण दिखाया गया है। खाउंटे शांति से मुस्कुराते हुए और अपना संयम बनाए रखते हुए दिखाई दिए, जबकि पक्षी आराम से बैठ गया।

यह अनलिखित क्षण प्रधानमंत्री की पक्षियों और संरक्षण पर टिप्पणी के साथ मेल खाता है। अपने मन की बात संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में हुई पक्षी गणना के बारे में बात की।

उन्होंने कहा, "काजीरंगा वैसे तो अपने गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय इसके घास के मैदान और उनमें रहने वाले पक्षी हैं। यहाँ पहली बार 'घास के मैदानों में पक्षियों की गणना' की गई है, जिसमें पक्षियों की 40 से ज़्यादा प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियाँ भी शामिल हैं। इसमें तकनीक ने कमाल कर दिया। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों का इस्तेमाल किया गया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से पक्षियों को बिना छेड़े उनकी पहचान की गई। जब तकनीक और संवेदनशीलता एक साथ आते हैं, तो प्रकृति को समझना बहुत आसान और गहरा हो जाता है।"

VIDEO | A bird sat on the shoulder of Goa Tourism Minister Rohan Khaunte (@RohanKhaunte ) on Sunday while he was listening to the Prime Minister’s Mann Ki Baat program. A video shared by his office shows the bird perched on his shoulder just as the Prime Minister was speaking… pic.twitter.com/jmovl7Scqq