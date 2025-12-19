Highlights गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाला बिल, प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बिल को गरीबों के लिए बेहद नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि मूल MGNREGA योजना जिस सोच के साथ बनाई गई थी, उसमें केंद्र सरकार 90 प्रतिशत फंड देती थी और यही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हुई। यह उन बेहद गरीब लोगों का सबसे बड़ा सहारा रही है, जिन्हें रोज़गार मिलना मुश्किल होता था। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में यह उन गिनी-चुनी योजनाओं में से एक रही है, जिसने लगातार काम किया और खासकर उन लोगों की मदद की, जिनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि बिल के नए स्वरूप में यदि केंद्र सरकार अपने हिस्से के फंड में इतनी बड़ी कटौती करेगी, तो राज्य सरकारों के लिए इसे संभालना संभव नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी, जो गरीबों और ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद घातक साबित होगा।

Web Title: Bill-Harming-the-Poor-Priyanka-Gandhi-Attacks-Government