Bikaner Lok Sabha Seat: जीत का चौका लगाएंगे अर्जुन राम मेघवाल!, 3 बार जीत चुके हैं चुनाव

Highlights Bikaner Lok Sabha Seat: बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं 4 जून 2024 को भारतीय संसद के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा आज आने वाले परिणाम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रखेंगे

Bikaner Lok Sabha Seat: राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वह साल 2009, 2014, 2019 में लगातार तीन बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें चौथी बार यहां से टिकट दिया। 4 जून की सुबह उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह जीत रहे हैं।

#WATCH | Bikaner, Rajasthan: Union Minister and BJP candidate from Bikaner Lok Sabha seat, Arjun Ram Meghwal says, "4th June 2024 will always be remembered as a very important day in the history of the Indian Parliament. The results that will come today will lay a strong… pic.twitter.com/4SPmYs8FsS