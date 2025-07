Bihar voter revision: सांसद गिरिधारी यादव को कारण बताओ नोटिस, जदयू ने कहा-आपकी सार्वजनिक टिप्पणी से पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी

Highlights सांसद गिरिधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सार्वजनिक टिप्पणियों से न केवल पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। एसआईआर अभियान ने लोगों खासकर गरीबों को ‘‘थका दिया है।

Bihar voter revision: जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद गिरिधारी यादव ने बिहार में मतदाता सूची को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का बुधवार को विरोध किया और कहा कि इससे पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठेंगे। इस बीच जेडीयू ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर दिए गए बयान को लेकर पार्टी सांसद गिरिधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा है कि ऐसे संवेदनशील मामले पर, खासकर चुनावी साल में, आपकी सार्वजनिक टिप्पणियों से न केवल पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, बल्कि अनजाने में विपक्ष द्वारा लगाए गए निराधार और राजनीति से प्रेरित आरोपों को भी बल मिला है।

JDU has issued a show-cause notice to party MP Giridhari Yadav over his statement on the Special Intensive Revision (SIR) exercise in Bihar.



