बिहार: 16 मजदूरों से भरी ट्रक पटलने से आठ मजदूरों की मौके पर मौत, आठ अन्य घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

पूर्णिया:बिहार के पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना क्षेत्र के दार्जिया बाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 57 से गुजर रहे एक ट्रक के सोमवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

घटना पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना के सीमा काली मंदिर के पास की है। मौके पर जेसीबी से ट्रक को उठाया गया है। दबे हुए मजदूरों को निकाला जा रहा है।

Bihar | Eight labourers died in Jalalgarh Police Station area of Purnia after a truck loaded with scrap lost balance and overturned here this morning. All the labourers belonged to Rajasthan. The truck carried 16 labourers and was going from Agartala (Tripura) to Jammu. pic.twitter.com/jZzJVww5tY