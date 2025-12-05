Bihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर
By एस पी सिन्हा | Updated: December 5, 2025 16:33 IST2025-12-05T16:33:20+5:302025-12-05T16:33:20+5:30
पटना: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ पटना के सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। तेजप्रताप ने आरोप लगाया कि अमिताभ दास ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज चैनल के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की और उनके निजी व पारिवारिक मुद्दों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।
उन्होंने लिखा कि ‘पूर्व आईपीएस अमिताभ दास द्वारा मेरी निजी जिंदगी और परिवार के आंतरिक मामलों पर गलत, मनगढ़ंत और अपमानजनक बातें कही गईं, यह बेहद दुखद है और माफ करने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दास की यह ‘उदंड प्रवृत्ति’ लगातार सामने आती रही है, इसलिए उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। तेजप्रताप ने अपने पोस्ट में शबनम कांड का भी जिक्र करते हुए दास पर गंभीर आरोप लगाए।
दरअसल, विवाद की शुरुआत एक यूट्यूब इंटरव्यू से हुई, जिसमें 1994 बैच के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने तेजप्रताप यादव की निजी जिंदगी पर टिप्पणी की थी। एक सवाल के जवाब में दास ने तंज कसते हुए दावा किया कि तेजप्रताप की ‘दो बीवियां’ हैं- ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप अपने किसी भी ‘ससुराल’ में रह सकते हैं। यह टिप्पणी तेज प्रताप को बेहद नागवार गुजरी, जिसके बाद मामला और गर्मा गया।
इंटरव्यू के दौरान अमिताभ दास ने तेजप्रताप को मिली वाय श्रेणी की सुरक्षा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘तेजप्रताप ने न आतंकियों से लोहा लिया है, न ही ऐसी कोई स्थिति है कि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। दास ने बिहार सरकार पर भी सवाल उठाया कि एक और उन्हें खतरा बताकर सुरक्षा दी जा रही है और दूसरी ओर उन्हें आवास खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इंटरव्यू में दास ने लालू परिवार की आंतरिक खींचतान पर भी टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के चुनाव हारने के बाद उनके प्रतिद्वंदी को मंत्री बनाना ‘जले पर नमक छिड़कने’ जैसा है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि परिवार को इस समय तेजप्रताप का साथ देना चाहिए। कुछ दिन पहले तेजप्रताप द्वारा पत्रकार को ‘दो मिनट के लिए बुलाने’ वाली टिप्पणी पर भी दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इसे ‘रंगदारों की भाषा’ बताया था। उन्होंने तेजप्रताप के पुराने विवादित व्यवहारों का भी उल्लेख किया।