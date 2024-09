Bihar Students West Bengal: हम कभी बंगाल में परीक्षा देने नहीं आएंगे?, कान पकड़ उठक-बैठक, सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल, देखें

Highlights बिहारी छात्रों की पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए बड़ा हमला बोला है। गुंडागर्दी करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे?

Bihar Students West Bengal: बिहार से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए छात्रों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मसले पर गहरी आपत्ति जताई और ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। उन्होंने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया पर बिहारी छात्रों की पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट? क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं?

Are there laws in West Bengal or should we consider it a lawless state @WBPolice@KolkataPolice ? How can Bengali goons harass Bihari students who are there for exams ? @NitishKumar@yadavtejashwi will you speak up against this and demand an action?



