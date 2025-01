BPSC exam paper leak: चक्का जाम, प्रदर्शन और हल्ला बोल?, BPSC परीक्षा पेपर लीक को प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और लेफ्ट दल सड़क पर, देखें वीडियो

Highlights पटरियों पर बैठ गए, जिससे ट्रेनों की आवाजाही में देरी हुई। पप्पू यादव के समर्थकों ने स्टेशन पर रेल ट्रैक को अवरोध किया। पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

पटनाः 70 वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किए जाने को लेकर अभ्यर्थी कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में कई दल छात्रों के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। अभ्यर्थियों के साथ जनसुराज के प्रशांत किशोर बापू की प्रतिमा के पास शाम 5 बजे से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव के समर्थकों ने स्टेशन पर रेल ट्रैक को अवरोध किया। अधिकारी ने बताया कि वे सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए और कुछ देर के लिए पटरियों पर बैठ गए, जिससे ट्रेनों की आवाजाही में देरी हुई।

VIDEO | Supporters of Independent MP Pappu Yadav stage 'Rail Roko' protest in Patna in support of BPSC aspirants.



"The Bihar government compelled us to come on roads by putting the future of 4 lakh students at stake. BPSC students are continuously protesting for 16 days now and…