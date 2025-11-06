जंगलराज वाले खुद को आपका माई-बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे?, पहले चरण मतदान के बीच अररिया में पीएम मोदी गरजे, वीडियो

Highlights एक वोट ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया था। आपके माता-पिता के सपने कुचल दिए गए। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं।

अररियाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया में कहा कि आपके सपने ही मेरी प्रतिज्ञा हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अररिया में चुनावी रैली में युवाओं से कहा कि विधानसभा चुनाव के आज पहले चरण के मतदान में बिहार विकास के लिए वोट कर रहा है। आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है - फिर एक बार NDA सरकार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। बिहार की इसी भावना के पीछे माताओं-बहनों की उम्मीदें हैं और नौजवानों के सपने हैं। नौजवानों, मोदी की ये गारंटी लिख कर रखो - आपका सपना ही, मोदी का संकल्प है।

जंगलराज वाले खुद को आपका माई-बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। लेकिन, ये तो मोदी है- मेरे माई-बाप तो आप जनता-जनार्दन हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल हैं। आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग-अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं।

माताएं-बहनें-बेटियां वोट के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको आपके वोट की ताकत बताता हूं। आपके दादा-दादी, नाना-नानी के एक वोट ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया था।

लेकिन, फिर 90 का दशक आया और बिहार पर RJD के जंगलराज ने हमला कर दिया। जंगलराज मतलब - कट्टा, क्रूरता, कटुता, कु-संस्कार, करप्शन और कुशासन। ये जंगलराज की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। आपके माता-पिता के सपने कुचल दिए गए। जंगलराज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड जीरो है।

1990 से लेकर 2005 तक 15 साल, इस जंगलराज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लुटा गया। 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने एक्सप्रेस वे बने - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए - जीरो।

15 साल के जंगलराज में बिहार में मेरे नौजवानों और बेटियों के खेल-कूद के लिए कितने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बने - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज बने - जीरो। जंगलराज के उन 15 साल में न बिहार में एक भी IIT आई, न एक भी IIM आया। पूरी एक पीढ़ी का भविष्य RJD के नेता खा गए।

NDA की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में IIT खुली है, बोधगया में IIM खुला है, पटना में AIIMS खुला है, दरभंगा AIIMS का काम तेजी से चल रहा है, National Law University भी है, भागलपुर में IIIT भी है, बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई हैं।

कांग्रेस हो या RJD, इन्हें देश की सुरक्षा और आस्था से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये लोग हमारी आस्था और संस्कृति का भी अपमान करते हैं। कांग्रेस के नामदार बिहार आकर छठी मईया की पूजा को ड्रामा बताते हैं। ये छठी मईया का, हमारी आस्था का अपमान है। हमारी माताएं-बहनें छठी मईया की आराधना में पानी तक नहीं पीती, ये उसे नौटंकी कहते हैं। और RJD वाले नामदार के मुंह पर ऐसी बात आने पर ताला लग जाता है।

