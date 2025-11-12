दरगाह, मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेका?, बिहार मतगणना से पहले धार्मिक स्थल पहुंचे नीतीश कुमार, एग्जिट पोल रुझान पर क्या बोले मुख्यमंत्री
सुबह मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास से निकले और सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय परिसर में स्थित मजार पर पहुंचे।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पटना में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दर्शन किए। उन्होंने दरगाह, मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेका तथा राज्य में शांति एवं सद्भाव की कामना की। सुबह मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास से निकले और सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय परिसर में स्थित मजार पर पहुंचे।
वहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से चादरपोशी की और राज्य में अमन-चैन की दुआ मांगी। इसके बाद वह पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद पटना सिटी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे का भी दौरा किया और मत्था टेका।
इस मौके पर उनके साथ मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी और जनता दल (यू) के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राजनीतिक विश्लेषक सुभाष पांडे ने नीतीश कुमार के इस धार्मिक दौरे को चुनाव परिणाम से पहले “संतुलन की राजनीति” का प्रतीक बताया है।
उनका मानना है कि नीतीश कुमार इस तरह धर्म, संस्कृति और सादगी का समन्वित संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार से एग्जिट पोल के रुझानों को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने मुस्कराते हुए सबको प्रणाम किया और बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गए।