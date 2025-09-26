नाम रखा जनशक्ति जनता दल, लालू यादव और राबड़ी देवी के लाल तेज प्रताप का ऐलान, कहा- बिहार में करेंगे बदलाव
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 26, 2025 12:08 IST2025-09-26T11:59:05+5:302025-09-26T12:08:34+5:30
Bihar Politics News: हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और दल का आगमन हो गया है। बिहार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। राजद से निकाले गए लालू यादव और राबड़ी देवी के लाल तेज प्रताप ने दल का ऐलान किया है। जनशक्ति जनता दल नाम रखा है। तेज प्रताप ने कहा कि संपूर्ण बदलाव करेंगे। हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।
हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) September 25, 2025
हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।#tejpratapyadav#janshaktijantadal#biharelectionpic.twitter.com/GxsQHw0WqQ
राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने औपचारिक रूप से अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न ब्लैकबोर्ड घोषित कर दिया है। अगस्त में उनके राजनीतिक दल, जनशक्ति जनता दल को आधिकारिक मान्यता मिल गई, जिससे तेज प्रताप के स्वतंत्र राजनीतिक रास्ते पर कदम रखने का संकेत मिलता है।
"जनता की सच्ची आवाज़" बनने के अपने इरादे का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी युवाओं, किसानों और वंचितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। राजनीतिक पर्यवेक्षक इस कदम को उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव जो वर्तमान में बिहार में विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा हैं, के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देख रहे हैं।
इस घोषणा ने राजद और यादव परिवार के भीतर तनाव पैदा कर दिया है, जिससे आगामी चुनावों से पहले पार्टी की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। अब, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जनशक्ति जनता दल मतदाताओं के बीच कितना प्रभाव डाल पाता है और तेज प्रताप के इस राजनीतिक दांव का बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।