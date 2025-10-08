बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकेट गिरना शुरू?, कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने दिया इस्तीफा, भाजपा टिकट पर चेनारी विधानसभा सीट से लड़ेंगे?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 8, 2025 18:24 IST2025-10-08T18:23:32+5:302025-10-08T18:24:10+5:30

बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘रोहतास जिले की सुरक्षित चेनारी विधानसभा सीट, विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गई है।’’

file photo

पटनाः पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार, उनके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘रोहतास जिले की सुरक्षित चेनारी विधानसभा सीट, विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गई है।’’

गौतम ने कहा, ‘‘विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। मैंने बस इस्तीफा दे दिया है।’’ गौतम कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। वह महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का दामन थामा, तब से गौतम सत्ता पक्ष के खेमे में बैठने लगे।

इसके बाद कांग्रेस ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। उनका अयोग्यता मामला विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के समक्ष विचाराधीन है। बिहार विधानसभा चुनाव छह और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे तथा मतगणना 14 नवंबर होगी।

