टिकट की दावेदारी, बिहार जदयू कार्यलय पर मारामारी?, बायोडाटा लेकर पहुंच रहे नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे टिकटार्थी

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जदयू ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जदयू नेताओं और कार्यकर्ता का तांता लग गया। टिकट की दावेदारी लेकर टिकटार्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। सभी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बातों को रखा। इस दौरान कोई बुके लेकर, तो कोई अपना बायोडाटा लेकर पहुंचा था। कई कार्यकर्ता अपने सिटिंग विधायक की जगह दूसरे नेता को टिकट देने की सिफारिश लेकर पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर प्रदेश भर से संभावित उम्मीदवारों को बुलाया था। यह आमंत्रण फ़ोन कॉल के जरिए दिया ग इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति मजबूत करना और संभावित उम्मीदवारों के बायोडाटा का मूल्यांकन करना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुलाकात में बारी-बारी से सभी उम्मीदवारों से बातचीत किया।

उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक बायोडाटा के साथ आए हैं। जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक कार्यों और क्षेत्रीय स्थिति का विवरण शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात उम्मीदवारों की योग्यता और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर अंतिम टिकट वितरण के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। सुरक्षा कर्मियों के पास बुलाए गए सभी उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं की सूची मौजूद थे। यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल आमंत्रित लोग ही बैठक में शामिल हों। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया कि मुलाकात में किसी प्रकार की अनावश्यक भीड़ या अव्यवस्था न हो।

बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इनमें प्रदेश प्रभारी और विभिन्न जिलों के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। उमेश कुशवाहा, संजय झा, गुलाम रसूल बलियावी सहित कई प्रमुख जदयू नेता मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह बैठक पार्टी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

उम्मीदवारों की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि जदयू चुनावी तैयारी में तेजी ला रही है। पार्टी चाहती है कि उम्मीदवारों के चयन में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय और सामाजिक विविधता का ध्यान रखा जाए। इस दिशा में उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत के दौरान उनकी स्थानीय स्वीकार्यता, जनप्रतिनिधि के रूप में अनुभव और पार्टी के प्रति निष्ठा का मूल्यांकन किया जाएगा।

